نيجيرفان بارزاني يهنىء الوطني الكوردستاني بنجاح مؤتمره الرابع

وجه رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، برقية تهنئة الى قيادة وكوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال رئيس اقليم كوردستان في برقية تلقت (باسنيوز) نسخة منها: ” بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني بنجاح، أتقدم بأحر التهاني إلى جميع أعضاء المجلس الأعلى للسياسة ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني والمجلس العام لقيادة الاتحاد وجميع كوادر الاتحاد وأعضائه ومؤيديه، راجياً لهم التوفيق”.

واضاف، “ان الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتمتع بحضور ومكانة مؤثرة على مستوى إقليم كوردستان والعراق، يستطيع بفضل نجاح مؤتمره أن يمارس دوراً أفضل في تحقيق الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان في العراق ويقدم خدمات أكبر لإقليم كوردستان ولحماية مكتسباته وتوحيد الصف والتلاحم بين الأطراف الكوردستانية”.

وأشار بارزاني، انه “بهذه المناسبة نحيي بإكبار ذكرى سيادة الرئيس مام جلال”.