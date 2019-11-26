نيجيرفان بارزاني يجدد الدعم لعبد المهدي ويعلن زيارة ثالثة لبغداد

اربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعم الاقليم لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فيما اعلن عن موعد زيارة ثالثة للوفد الكوردي المفاوض الى بغداد.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الى السليمانية للقاء قادة حركة التغيير وقادة في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بالإضافة الى قوى سياسية أخرى.

واكد نيجيرفان بارزاني ان الزيارة تاتي في اطار مساعي تشكيل تحالف كوردستاني يمثل صوت اقليم كوردستان في المفاوضات مع بغداد وفي كافة الملفات المشتركة بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال بارزاني “زار وفد كوردي العاصمة العراقية بغداد مرتين وهناك زيارة ثالثة الاسبوع المقبل والهدف هو التوصل لاتفاق بخصوص النفط والموازنة المالية العامة”.

واضاف “حتى الآن الاجتماعات ايجابية كما اننا مستمرون في تقديم المساعدة للخروج بالعراق من الازمة الحالية التي بكل تاكيد تنعكس على اقليم كوردستان ايضا”.

وجدد نيجيرفان بارزاني تأكيده على دعم اقليم كوردستان لاي تعديل للدستور العراقي يكون فيه مصلحة للعراقيين ويحسن من معيشتهم

وقال رئيس الاقليم ان مشاكل العراق لن تحل بتغيير شخص السيد عادل عبد المهدي فهو استلم منصبه منذ عام فقط فهذه المشاكل قديمة ومتراكمة.

واشار نيجيرفان بارزاني الى ان اجتماعا مرتقبا سيتم انعقاده بين رئيس اقليم كوردستان ورئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيسة البرلمان لبحث وضع دستور للاقليم.