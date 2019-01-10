نيجيرفان بارزاني يجتمع مع مايك بومبيو .. هذا ما جرى بحثه

استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، كلاً من مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، والوفد المرافق له.

وخلال الاجتماع، عبر بومبيو عن ارتياحه لزيارته الأولى إلى المنطقة وإلى إقليم كوردستان، وجرى بحث أوضاع المنطقة عموماً والمستجدات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وخطر ظهور الإرهاب مجدداً، والعمل المشترك للقضاء عليه.

وفي جانب آخر من الاجتماع، قيم وزير الخارجية الأمريكي عالياً حوار أربيل – بغداد الذي أدى إلى حل قسم من المشاكل بين الجانبين ، مؤكداً بقاء أمريكا كشريك للعراق ولإقليم كوردستان ، حسبما نقل عنه بيان حكومي رسمي طالعته(باسنيوز) .

من جهته، عبر رئيس وزراء الإقليم عن شكره لهذه الزيارة وللمساعدات الأمريكية لإقليم كوردستان في الفترات الصعبة، مشيراً إلى علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية ، وعلى الكثير من الأعمال المشتركة التي أنجزها إقليم كوردستان مع الحلفاء، وعلى استمرار العمل المشترك لمنع ظهور الإرهاب من جديد، وأكد أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين أربيل وبغداد في مجال توفير الأمن والاستقرار وخاصة في المناطق التي لم تتخذ فيها خطوات في هذا الاتجاه.

وفي جانب آخر من حديثه أكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان يدعم الكابينة الحكومية لـ عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء العراقي، وأن الإقليم يعمل على إنجاح هذه الكابينة، كما أكد على وجود محادثات إيجابية بين أربيل وبغداد، رغم أن حل بعض المشاكل بحاجة إلى المزيد من الوقت، لكن الأرضية مهيئة للبدء في محادثات جدية، ورأى ضرورة أن تقدم الدول الصديقة وخاصة الولايات المتحدة المساعدة في هذا المجال.

وقدم نيجيرفان بارزاني نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان في المؤسسات الحكومية، وطلب مساعدة إقليم كوردستان من ناحية الخبرة والمشورة لتنفيذ أفضل لهذه الإصلاحات والتقدم بشؤون الحكومة.

وفي جانب آخر من الاجتماع،ناقش بارزاني وبومبيو آخر التطورات في المنطقة والأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا الآراء حول عدد من المسائل المرتبطة بالمنطقة.