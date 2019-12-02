نيجيرفان بارزاني يتباحث الوضع في سوريا مع وفد من “الكوردي”

رئيس اقليم كوردستان يتباحث وضع الكورد السوريين مع وفد من “الكوردي”

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اوضاع الكورد السوريين، فيما اكد على ضرورة ان تحل كافة مشاكل المنطقة عبر الحلول السلمية.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لوفد من المجلس الوطني الكوردي برئاسة سعود ملا.

وخلال اللقاء اكد رئيس اقليم كوردستان للوفد الضيف على ضرورة ان توحد القوى السياسية الكوردية السورية مواقفها وان تعمل معا وان تسعى لبناء الثقة بين كافة الاطراف ومكونات المنطقة.

واكد نيجيرفان بارزاني على استعداد الاقليم دعم كافة الخطوات التي من شأنها تثبيت السلام والاستقرار والوصول الى حلول سلمية لقضايا المنطقة.

وتباحث الجانبان مستجدات الاوضاع في سوريا ودور القوى الاقليمية والدولية في المنطقة.

وعبر بارزاني عن قلقه بشأن التغيير الديمغرافي الذي تقوم به فصائل مسلحة تابعة للمعارضة السورية في مناطق بشمال وشمال شرق سوريا.