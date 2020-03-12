نيجيرفان بارزاني يبحث وحدة الصف الكوردي بسوريا مع وفد امريكي

تباحث رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني وحدة الصف الكوردي في سوريا مع وفد امريكي.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لنائب المبعوث الامريكي الخاص للتحالف الدولي، والمستشار الأعلى للمبعوث الأمريكي الخاص بسوريا وليم روبوك والوفد المرافق.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان اخر المستجدات على الساحة العراقية والهجوم الاخير على قوات التحالف الدولي في معسكر التاجي.

كما تناول الاجتماع مساعي اختيار مرشح لمنصب رئاسة الوزراء العراقية، والعلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد.

وتم التباحث حول المستجدات السياسية والميدانية في سوريا، واوضاع الشعب الكوردي، فيما شدد الجانبان على دعم كافة المساعي لتوحيد الصف الكوردي في سوريا.

من جهة اخرى تناول المجتمعون مخاطر تنظيم داعش وضرورة استمرار دعم التحالف الدولي لاقليم كوردستان والعراق عموما.