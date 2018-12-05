نيجيرفان بارزاني ووزير الخارجية اللبناني بحثا تعزيز العلاقات الثنائية

تأكيد استمرار الدعم للجالية والمستثمرين اللبنانيين في كوردستان …

استقبل نييجرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، مساء اليوم، الثلاثاء، كلاً من جبران باسيل، وزير خارجية لبنان، ونقولا تويني، وزير مكافحة الفساد اللبناني، ووفداً مرافقاً لهما.

وخلال لقاء حضره عدد من وزراء ومسؤولي حكومة إقليم كوردستان ، جرى بحث الوضع السياسي في العراق والعملية السياسية التي تلت الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في بغداد ومساعي تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة، كما جرى التطرق إلى علاقات العراق وإقليم كوردستان مع لبنان ، وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز وتنمية هذه العلاقات، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

وشكر وزير الخارجية اللبناني، حكومة إقليم كوردستان على مساعدتها ودعمها أعمال ونشاطات الجالية اللبنانية في إقليم كوردستان، مؤكداً رغبة لبنان في تعزيز علاقاته مع إقليم كوردستان في كافة المجالات وخاصة في قطاعات الاستثمار والتجارة والسياحة والثقافة، وأن لبنان يولي اهتماماً خاصاً بهذه العلاقات.

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني استمرار دعم وتسهيلات حكومة إقليم كوردستان لرجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين في الإقليم، وأشاد بالجالية اللبنانية في كوردستان، والناشطة في كثير من المجالات كالتجارة والثقافة والسياحة، وتمنى لهذه العلاقات المزيد من التقدم في كافة المجالات.

وشغل التباحث حول أوضاع المنطقة عموماً والوضع العراقي الراهن على وجه الخصوص، جانباً آخر من اللقاء.