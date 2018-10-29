نيجيرفان بارزاني والسفير الروسي يبحثان التطورات السياسية وعلاقات أربيل وبغداد

شددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية …

استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، ظهر اليوم الأحد، ماكسيم ماكسيموف، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، ووفداً مرافقاً له ضم كلاً من فيكتور سيماكوف، القنصل الروسي لدى إقليم كوردستان، وعدداً من الدبلوماسيين والمسؤولين الروس.

خلال اللقاء، تطرق ماكسيموف إلى أوضاع إقليم كوردستان والتطورات التي شهدها، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

من جانبه، عرض رئيس وزراء إقليم كوردستان نبذة عن الحوار بين أربيل وبغداد ومساعي حل المشاكل القائمة، وأكد مساندة إقليم كوردستان لرئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى التطرق إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والمشاركة القوية للأطراف الكوردستانية فيها، وإلى نجاح انتخابات برلمان كوردستان، وتم تقييم العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا عالياً، وخاصة في المجال الاقتصادي، حيث تعمل شركات الطاقة الروسية بفعالية في الإقليم، وتوقع الجانبان تعزيز هذه العلاقات في مجالات الزراعة والصناعة والثقافة والتجارة.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم التباحث حول أوضاع المنطقة عموماً، وتقييم المستجدات الأخيرة.