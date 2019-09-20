نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يتباحثان اوضاع العراق السياسية والامنية

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاوضاع السياسية والتطورات الامنية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، اثناء استقبال نيجيرفان بارزاني للحلبوسي في اربيل.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وأكدا على حماية الاستقرار السياسي والأمني في العراق.

واكد الجانبان على اهمية استمرار حوار أربيل – بغداد في سبيل حل المشاكل في إطار دستور العراق.

وتباحث الطرفان في مسائل العمل البرلماني والتشريعي والموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2020 المقبلة.

من جهة اخرى تم تباحث عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من حرب الإرهاب، وتسليط الضوء على أحوال النازحين العراقيين في مخيمات إقليم كوردستان ومصيرهم وسبل إعادتهم إلى ديارهم.

وتناول اللقاء علاقات العراق مع دول المنطقة والعالم، والمستجدات على الساحتين الأمنية والسياسية.