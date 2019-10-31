نيجيرفان بارزاني: نرفض أي تعديل في الدستور العراقي يضر بالديمقراطية والفدرالية بالعراق

رئيس إقليم كوردستان: نرفض أي تعديل في الدستور العراقي يضر بالديمقراطية والفدرالية بالعراق

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، 31 تشرين الأول، 2019 أنه “نرفض أي تعديل في الدستور العراقي يضر بالديمقراطية والفدرالية في العراق”، موضحاً أننا “في إقليم كوردستان ندعم خطوات الحكومة العراقية نحو الإصلاح”.

وقال نيجيرفان البارزاني في كلمة له في المؤتمر السادس لنقابة محامي كوردستان: “صدرت قوانين هامة في كوردستان للحد من العنف والدفاع عن حقوق المرأة والطفل، ورئاسة إقليم كوردستان تدعم بكل قوة سيادة القانون واستقلال القضاء”.

وأضاف أن “تنفيذ القوانين بالصورة الصحيحة مهم كأهمية القوانين وصياغتها، نحن بحاجة إلى وعي عصري للتعامل مع القانون”، مؤكداً على ضرورة أن “يكون احترام القانون معياراً لإخلاص الفرد”.

وأوضح نيجيرفان البارزاني أن “دستور إقليم كوردستان يجب أن يتخذ من المواطن والإنسان محوراً رئيساً لأهدافه”.

وحول الدستور العراقي قال: “دستور العراق متقدم مقارنة بكثير من الدساتير الأخرى لكن عدم تنفيذه وإهماله هو المشكلة الرئيسة فيه”، موضحاً “لا نمانع أي تعديل في الدستور يخدم مواطني العراق، لكن يتعين أن يكون واضحاً لدى الجميع أن أي تغيير أو تعديل على الدستور ينبغي أن يراعي حقوق المكونات كافة”.

متابعاً “نحن نرفض أي تعديل للدستور العراقي يضر بالديمقراطية والفدرالية في العراق”، مشيراً إلى أنه “ليست هناك حكومة تستطيع حل كل المشاكل المتراكمة في العراق خلال سنة واحدة كما أننا في إقليم كوردستان ندعم خطوات الحكومة العراقية نحو الإصلاح”.

واستدرك نيجيرفان البارزاني بالقول: “شعب العراق يريد تحسين واقعه المعيشي وليس زيادة تأزيم الأوضاع في البلاد”، مؤكدا ان “العراق بحاجة الى استقرار أمني وسياسي وحل الأزمات والمشاكل لا يكون بزعزعة الامن والاستقرار”، لافتاً إلى أن “المشاكل والأزمات التي يشهدها العراق بسبب الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة على حكمه لسنوات طوال ولا تستطيع أي حكومة أن تحل تلك المشاكل في عام واحد”.