نيجيرفان بارزاني: مستعدون للتعاون مع الامم المتحدة في التحقيق بجرائم داعش

– اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، استعداد الاقليم للتعاون والتنسيق مع الامم المتحدة في التحقيق بجرائم تنظيم داعش.

وجاء ذلك خلال اجتماع نيجيرفان بارزاني مع وفد الأمم المتحدة لشؤون التحقيق في جرائم داعش برئاسة أداما ديانغ مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية.

، وعبر نيجيرفان بارزاني عن استعداد إقليم كوردستان لكل أنواع التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة في مجال التحقيق في جرائم داعش، وبوجە خاص تلك التي ارتكبت بحق الإيزيديين والمسيحيين.

وشدد رئيس الاقليم على اهمية تعزيز اكثر للتعايش بين كل مكونات إقليم كوردستان والعراق.

وجرى أيضاً التباحث حول أحوال النازحين وجرائم داعش والأسباب التي تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم، وتم التأكيد على إيلاء المزيد من الاهتمام بحقوق المكونات في الدستور القادم لإقليم كوردستان.

من جانبه، قدم الوفد الضيف نبذة عن هدف زيارته لإقليم كوردستان والعراق، المتمثل في زيارة المناطق المتضررة على يد داعش ميدانياً وإجراء لقاءات مع ضحايا داعش وذويهم، وجمع الأدلة الجنائية وتقديم الجناة للمحاكمة.

كما قيم الوفد عالياً جهود ودور إقليم كوردستان في إيواء النازحين وتٲمين الخدمات لهم وتقديم التسهيلات للفرق الدولية للتحقيق في جرائم داعش.

واتفقت آراء الجانبين بشأن إشراك المكونات في السلطة وإصدار قانون عقوبات في العراق يسهل عمل الفریق الدولي، وضمان التعايش والمصالحة وإعادة بناء الثقة والعلاقة بين المكونات، والإستفادة من تجارب الدول في التعامل مع هذه القضايا وحلها، والاهتمام بالمسائل المرتبطة بالتعايش والتسامح في مجال التربية والتعليم في العراق.