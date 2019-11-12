نيجيرفان بارزاني: ماضون في اعادة تنظيم قوات البيشمركة

جدّد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء ، تأكيده على أن الإقليم ماضِ في تنظيم عمل وزارة البيشمركة بالشكل الذي يجعل قوات البيشمركة قوة موحدة ومستقلة عن الأحزاب ، لافتاً الى قدسية المهمة التي تقع على عاتق مقاتلي البيشمركة ، قائلاً ان كوردستان تفتخر بكم وكنتم دائماً في مستوى طموحات شعبكم وهزيمة داعش على يدكم اكبر دليل على ذلك.

والبيشمركة، وتعني بالعربية “مواجهو الموت” أو “الفدائيون” هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان ، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة خلال مراسم تخرج دورة جديدة من ضباط البيشمركة من الاكاديمية العسكرية في قضاء زاخو التابعة لمحافظة دهوك ” يتعين علينا… تأسيس قوة منظمة ومدربة وإزالة العوائق التي تعرقل الإصلاحات في وزارة البيشمركة”.

ويسعى إقليم كوردستان الى توحيد أكبر قوتين في البيشمركة ضمن كيان واحد في خطوة من شأنها أن تنهي انقسام هذه القوات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والوطني الكوردستاني.

وأضاف بارزاني أن رئاسة إقليم كوردستان ستبذل كل جهودها لتحقيق هذا الهدف، وتابع “يحتاج الإقليم إلى قوة عسكرية موحدة تعمل وفق المبادئ الإنسانية والاتفاقات الدولية وبعيداً عن التحزب” ، كما أكد على اهمية وضرورة ” النأي بالبيشمركة عن الصراعات والخلافات الداخلية وعدم استخدامها للاغراض السياسية ” .

رئيس اقليم كوردستان اشار الى إنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعادة تنظيم المجالات الإدارية والقانونية وإعادة النظر بهيكل الوزارة والقوات المؤلفة للبيشمركة كي تكون بمستوى المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها اقليم كوردستان .

وتتألف قوات البيشمركة إجمالا من نحو 240 ألف مقاتل. وعلى الرغم من أن بعض الوحدات العسكرية تم توحديها بالفعل تحت مظلة وزارة البيشمركة، إلا أن الغالبية من القوات لا تزال منقسمة وتتلقى الأوامر الى حد كبير من قبل الأحزاب التي تنتمي إليها خاصة الحزبين الكبيرين الديمقراطي والوطني الكوردستانيين.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. وتعهد التحالف باستمرار التدريب والدعم .

وتعد البيشمركة، وفق الدستور العراقي، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.

رئيس اقليم كوردستان اشار الى انه حان الوقت لنشخص بمسؤولية الخلل والنواقص في المجال العسكري وبعيداً عن التحيز وان نتخذ قرارات جريئة بخصوص توحيد وتطوير قوات البيشمركة وان نعمل معاً متكاتفين من اجل انجاح عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة .

وكانت رئاسة إقليم كوردستان، قررت امس الاثنين، تشكيل لجنة لمتابعة عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان طالعته (باسنيوز)، إن «رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتمع في مقر رئاسة الإقليم، مع قادة قوات البيشمركة والضباط الكبار في الوزارة، بهدف الاطلاع عن كثب على آخر خطوات عملية الإصلاح في الوزارة».

وأضاف البيان، أن «بارزاني أكد على أهمية عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة وإعادة تنظيم قوات البيشمركة»، مبيناً أنه «ومن أجل هذا الهدف كلف الوزارة والجهات المعنية تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه العملية وخطوات إعادة تنظيم المجالات الإدارية والقانونية وإعادة صياغة هيكل الوزارة والقوات المكونة للبيشمركة».

وأشار إلى أنه «تم خلال اللقاء تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه عملية الإصلاح، وتم تقديم مقترحات للإسراع بالعملية وإنجاحها، وتقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعتها».