نيجيرفان بارزاني: فلتكن فاجعة حلبجة تذكيراً لمنع تكرار هجمات الإبادة الجماعية

وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، رسالة إجلال لأرواح ضحايا فاجعة حلبجة، مطالباً بجعل هذه الفاجعة تذكيراً بضرورة منع تكرار وقوع عمليات الإبادة الجماعية بحق مواطني كوردستان في المستقبل.

وقال نيجيرفان بارزاني عبر ‹تويتر›: «اليوم نحيي ذكرى الهجمات الكيميائية الوحشية على المدنيين في حلبجة، التي شنها نظام صدام حسين الوحشي عام 1988».

Today, we commemorate the barbaric chemical attacks on civilians in Halabja by Saddam Hussein’s brutal regime in 1988. Let this day be a reminder to prevent future genocidal attacks on our citizens, and civilians everywhere, in the name of racist, religious or political ideology.

— Nechirvan Barzani (@PMBarzani)

١٦ مارس ٢٠١٩

وأسفر الهجوم الذي شنه النظام العراقي السابق بالأسلحة الكيماوية على حلبجة يوم 16 آذار / مارس 1988 عن مقتل 5 آلاف مدني في يوم واحد وإصابة الآلاف، مع دمار كبير وآثار سلبية لازالت مستمرة حتى اليوم.

وأردف رئيس وزيراء إقليم كوردستان، بالقول: «فليكن هذا اليوم بمثابة تذكير لمنع هجمات الإبادة الجماعية في المستقبل على مواطنينا والمدنيين في كل مكان، باسم الإيديولوجية العنصرية أو الدينية أو السياسية».