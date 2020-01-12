نيجيرفان بارزاني: الوقت ليس مناسباً لانسحاب قوات التحالف من العراق

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الوقت ليست مناسباً لانسحاب قوات التحالف من العارق، وأن الحرب ضد الإرهاب لم تنته.

جاء ذلك في حوار أجراه مع جريدة ‹بيلد› الألمانية، نشرته اليوم الأحد.

وقال نيجيرفان بارزاني: «إقليم كوردستان وكل العراق، وكما كان الحال فيما مضى، بحاجة إلى مساعدة قوات التحالف الدولي».

وأضاف «من المؤكد أن هناك خطراً في حال اختار العراق سلوك الطريق الخطأ، نحن نأمل أن نستطيع جميعنا العمل معاً على إعادة الاستقرار والأمان والرفاهية لشعب العراق».

وعن التصعيد الأخير بين أمريكا وإيران، قال بارزاني: «لا نريد أن يُحوَّل إقليم كوردستان والعراق إلى ساحة حرب لحل الخلافات وحسم المواجهات»، مضيفاً «آن الأوان لاتخاذ خطوات لمساعدة العراق، العراق بحاجة إلى دعم جيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي».

وتطرق رئيس إقليم كوردستان الى خطر عودة داعش، قائلاً: «نحن نعتقد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته، فإقليم كوردستان وكل العراق، وكما كانت الحال فيما مضى، بحاجة إلى مساعدة قوات التحالف الدولي»، وأردف «نرى أنه ليس التوقيت الصحيح لانسحاب قوات التحالف من العراق ومن إقليم كوردستان، فالتهديدات مازالت قائمة، وهي تهديدات جدية، لا يستطيع العراق التغلب عليها بمفرده»، مشيراً إلى أن «التهديدات ليست موجهة إلى أمن المنطقة وحدها بل هي موجهة إلى أمن المجتمع الدولي كله».

وعن المساعدات التي قدمها الجيش الألماني خلال الحرب ضد داعش وقيامه بتدريب قوات البيشمركة وتزويدها بالسلاح، وجه رئيس إقليم كوردستان رسالة إلى حكومة وبرلمان وشعب ألمانيا، قائلاً: «لكل ما أسلفت، فإن رسالتي إلى الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني وشعب ألمانيا، هي أننا نشكرهم على ما قدموه لنا حتى الآن، ونحن كأصدقاء وحلفاء وشركاء نأمل أن يستمروا معنا في السير على هذا الطريق حتى نتمكن من تقديم ما تعهدنا بتقديمه لشعبنا: الأمان والأمل في مستقبل أفضل، سنبقى شركاء في سبيل السلم والرفاهية».