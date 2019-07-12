يوليو 12, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني: القضية الكوردية في الشرق الأوسط “جدّية” وحلها “سياسي”

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني: القضية الكوردية في الشرق الأوسط “جدّية” وحلها “سياسي”

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان القضية الكوردية في الشرق الاوسط جدية، وينبغي أن يكون الحل سياسيا.

وجاء حديث بارزاني، يوم أمس الخميس، خلال لقائه مع الجالية الكوردية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال بارزاني ان “قضية الكورد في الشرق الأوسط، قضية جدية يجب أن يكون حلّها سياسياً في الدول التي يعيش فيها الكورد، كل دولة وفقاً لخصوصياتها”.

ووفق احصائيات غير رسمية فإن الكورد يناهزون 40 مليونا موزعون في تركيا وسوريا والعراق وإيران.

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