نيجيرفان بارزاني: الرئيس الفرنسي سيزور إقليم كوردستان

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أنه وجه دعوة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيار الإقليم وأن الأخير قبل الدعوة.

والتقى نيجيرفان بارزاني الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه خلال زيارته الحالية لفرنسا والتي جاءت تلبية لدعوة رسمية من ماكرون.

وقال رئيس إقليم كوردستان للصحفيين في أعقاب اللقاء، إن فرنسا لعبت دوراً مهماً في دعم الإقليم، معبراً عن شكره بالصدد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشدداً على الرغبة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع باريس.

كما لفت إلى أن الرئيس الفرنسي عبر عن ترحيبه بتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، وتمنى لها النجاح.

وأكد نيجيرفان بارزاني أن الرئيس ماكرون لعب دوراً رئيسياً ومهماً في حلحلة العلاقات بين أربيل وبغداد، وقال إن «العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وسبل حل الخلافات بين الجانبين كانت من أهم المواضيع التي جرى بحثها مع الرئيس ماكرون».

وفي وقت سابق اليوم، وصل نيجيرفان بارزاني في زيارة رسمية إلى باريس، في ثاني زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه في 10 حزيران / يونيو الماضي، بعد أنقرة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم بصدد اجتماع نيجيرفان بارزاني بالرئيس الفرنسي، إنه «خلال الاجتماع، بحث الجانبان التطورات الأمنية والسياسية للمنطقة، والعلاقات بين أربيل وبغداد والمشاكل العالقة بينهما والمساعي الجارية لحلها على أساس الدستور العراقي، كما بحثا أوضاع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان وسبل مساعدتهم على العودة إلى مناطقهم».

وتابع البيان «عبر السيد ماكرون عن شكر وتقدير فرنسا لإقليم كوردستان على تصديه لمواجهة وهزيمة الإرهاب واحتضانه النازحين واللاجئين وعلى توفير الحماية للمكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان، كما أكد أن فرنسا ستستمر في مساندة ودعم إقليم كوردستان في إطار الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة».

وأضاف البيان «من جانبه، عبر نيجيرفان بارزاني عن شكره للدعم والمساعدات العسكرية والسياسية والإنسانية الفرنسية، وأشاد بصورة خاصة بدور الرئيس ماكرون في تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لإقليم كوردستان في الأيام الصعبة، والذي أدى إلى فتح باب الحوار مع بغداد من أجل حل المشاكل».

واأدف البيان، أن رئيس إقليم كوردستان قدم نبذة عن أوضاع إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وأكد على ضرورة تعزيز ثقافة التعايش والتسامح بين مكونات الإقليم.