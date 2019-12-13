نيجيرفان البارزاني يهنئ جونسون بفوز المحافظين في الانتخابات البرلمانية البريطانية

رووداو – أربيل/ هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، فوز حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في الانتخابات البرلمانية البريطانية، مشيراً إلى أنه “ننظر بتقدير وامتنان إلى مساعدات ودعم بريطانيا لشعب كوردستان ونتطلع بحرص إلى المزيد من تعزيز علاقاتنا”.

وجاء في بيان رئاسة إقليم كوردستان: “معالي رئيس الوزراء بوريس جونسن، رئيس حزب المحافظين البريطاني نهنئكم أحر التهاني بالفوز الكبير الذي حققه حزبكم، حزب المحافظين البريطاني، في الانتخابات البرلمانية. نرجو لكم ولحزبكم النجاح والتقدم”.

وأضاف “هذا الفوز الكبير ونيل ثقة الشعب البريطاني دليل على إيمان ودعم شعبكم بقيادتكم ورؤيتكم أنتم وحزبكم لحاضر ومستقبل بريطانيا”. متابعاً”إننا في إقليم كوردستان ننظر بتقدير وامتنان إلى مساعدات ودعم بريطانيا لشعب كوردستان ونتطلع بحرص إلى المزيد من تعزيز علاقاتنا”.

وختم البيان: “مرة أخرى نبارك لمعاليكم ولحزبكم، ونأمل النجاح لكم ولحكومتكم القادمة، والأمان والتقدم الدائم لشعب بريطانيا”.