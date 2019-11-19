نيجيرفان البارزاني ينسق مع الأطراف الكوردستانية للوصول إلى اتفاق نهائي مع بغداد

رووداو – بغداد/ تعتزم رئاسة إقليم كوردستان التنسيق مع كل الأطراف الكوردية، بقرار من رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، وذلك بهدف الوصول لاتفاق نهائي مع الجانب العراقي.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد حضرا اجتماعاً لـ12 طرفاً سياسياً عراقياً، وذلك بحضور رئيس جمهورية العراق، والنائب الثاني للسكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، برهم صالح.

وبحسب المعلومات التي وصلت لشبكة رووداو الإعلامية، فإن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، قد أبلغ الأطراف العراقية في الاجتماع، أنه “مع التنسيق مع كافة الأطراف الكوردستانية المشاركة في البرلمان وحكومة العراق، حول الوثيقة النهائية للاجتماع”، كما أنه أبلغهم أيضاً أنه “يرى ضرورة حضور التحالف الكوردستاني معاً في كل اتفاق سياسي قادم، وأن يتم التنسيق مع كل الأطراف السياسية”.

كما قامت رئاسة إقليم كوردستان، وصولاً للهدف نفسه، وباسم رئيس إقليم كوردستان، بالبدء بإعلام الأطراف الكوردستانية في اجتماع الليلة الماضية، بالتنسيق لكل خطوة سياسية قادمة في بغداد وعلى مستوى العراق، ليكون لهم موقف سياسي كوردستاني محفوظ في بغداد، وبناءً عليه قامت رئاسة إقليم كوردستان بالحوار مع حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والجماعة الإسلامية في كوردستان.

ومن المقرر أن يتم نشر البيان الرسمي النهائي للاجتماع، مع موقف التحالف الكوردستاني من الأطراف الكوردستانية، اليوم الثلاثاء.

وبدعوة من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اجتمع ليلة أمس 12 طرفاً سياسياً في بغداد، ووجهوا عدداً من المقترحات للحكومة العراقية، لتهدئة الوضع في العراق والاستجابة لمتطلبات المتظاهرين، عبر الإصلاحات.