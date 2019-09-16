نيجيرفان البارزاني يطالب المحكمة الجنائية العراقية العليا بحسم قضية “قرية صوريا”

دعا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الإثنين، 16 أيلول، 2019، المحكمة الجنائية العراقية العليا بحسم قضية قرية صوريا وتعويض ذوي الضحايا، في ذكرى الإبادة الجماعية لأهالي القرية.

وقال نيجيرفان البارزاني في بيان: “نستذكر اليوم بإجلال الذكرى الخمسين للإبادة الجماعية لأهالي قرية صوريا في منطقة زاخو، التي نفذها نظام البعث في العام ١٩٦٩، والتي أدت إلى استشهاد ٣٩ شخصاً من الأطفال والنساء والرجال المسيحيين والمسلمين معاً، وجرح أكثر من ٢٠ شخصاً، وننحني إكراماً لهؤلاء الشهداء والمصابين.

وأضاف: “كانت الإبادة الجماعية لأهالي قرية صوريا حلقة أخرى في مسلسل الجرائم التي ترتكب بحق كل المكونات الدينية والعرقية في كوردستان بدون تفريق بينهم. في نفس السنة تم حرق ٧٠ طفلاً وامرأة داخل كهف في قرية دكا التابعة لعقرة”.

وشدد رئيس إقليم كوردستان على أنه “نؤكد في هذه الذكرى أن إقليم كوردستان سيظل كعهده موطن التعايش والتسامح للجميع، ونطالب المحكمة الجنائية العراقية العليا بحسم قضية قرية صوريا وتعويض ذوي الضحايا وإنصافهم”.