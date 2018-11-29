نيجيرفان البارزاني يستقبل المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

رووداو – أربيل/ استقبل رئيس وزراء اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، صباح اليوم، الخميس 29 تشرين الثاني 2018، المبعوث الخاص للشؤون التجارية لرئيسة وزراء بريطانيا، برونيس إيما نيكلسون، بالإضافة الى سفير بريطانيا في العراق، جون ويكلس، والقنصل البريطاني في أربيل، مارتن وار.

وذكر بيان لحكومة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، بأن “نيكلسون قد عبرت خلال اللقاء عن ارتياحها للتقدم الذي شهده إقليم كوردستان بعد مرور العراق وإقليم كوردستان بظروف صعبة، وباركت لحكومة الإقليم خطواتها في مجال الحوار وعلاقات أربيل – بغداد وحل قسم من المشاكل العالقة بينهما”، مشيرة الى “استعداد بلادها لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال البريطانيين على العمل في إقليم كوردستان، والمساهمة في تطوير القطاع الاقتصادي في العراق واقليم كوردستان، والمشاركة بخبراتهم في عصرنة مختلف القطاعات في الإقليم”.

من جانبه، عبر نيجيرفان البارزاني بحسب البيان عن “شكره للمساعدات الإنسانية والعسكرية البريطانية لإقليم كوردستان، ورحب بمقترحات الوفد الضيف، وسلط الضوء على علاقات أربيل – بغداد”، مؤكداً على “أن حكومة إقليم كوردستان تدعم السيد عادل عبدالمهدي وتسعى لإنجاح حكومته في إعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني إلى العراق، ليستمر إقليم كوردستان في ظل تلك الظروف في تحسين علاقاته مع بغداد”.