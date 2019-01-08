نيجيرفان البارزاني يستقبل القنصل الأمريكي في اقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ استقبل رئيس وزراء اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، ، بعد ظهر اليوم الاثنين، 7 كانون الثاني 2019، ستيف فاكن، القنصل الامريكي في اقليم كوردستان والوفد المرافق له.

وذكر بيان لحكومة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، بأنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة في الماضي والحاضر وسبل تعزيزها، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية لاقليم كوردستان وأحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان”.

وأضاف البيان، بأن “فاكن قد عبر عن شكره للمساعدات التي قدمتها حكومة اقليم كوردستان للنازحين واللاجئين، وتم بهذا الخصوص التأكيد على التعاون بين أربيل وبغداد والمجتمع الدولي”.

مشيراً، بأنه “تم خلال اللقاء الحديث عن الأوضاع السياسية في اقليم كوردستان حيث سلط نيجيرفان البارزاني الضوء على جهود تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة واستمرار عملية الإصلاح، وعلى أحدث تطورات العلاقة بين أربيل وبغداد”.

من جهته، قيّم القنصل الامريكي بحسب البيان، “سياسة حكومة اقليم كوردستان عالياً، في الاهتمام بثقافة التعايش والتسامح، شاكراً مؤسسات حكومة اقليم كوردستان على المساعدات التي تقدمها لقنصلية بلاده في أربيل”.

مردفاً، “تمت مناقشة أوضاع الشرق الأوسط وأحدث التطورات في المنطقة في جانب آخر من اللقاء”.