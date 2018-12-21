نيجيرفان البارزاني يجتمع مع رئيس فريق التحقيق الدولي بجرائم تنظيم داعش في العراق

رووداو – أربيل: استقبل رئيس وزراء اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، المستشار الأممي الخاص ورئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم تنظيم داعش في العراق كريم أسعد أحمد خان، والوفد المرافق له.

وقال بيان لحكومة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن “أحمد خان قد عبر عن سروره لزيارة اقليم كوردستان، وسلط الضوء على أعمال ونشاطات فريقه الذي يعمل بمساعدة من حكومتي العراق واقليم كوردستان على وضع خارطة طريق لتنفيذ مهامه ضمن إطار مقررات وتوصيات مجلس الأمن الدولي لجمع وتوثيق جرائم داعش والمساءلة وتحقيق العدالة ومعاقبة مجرمي داعش”.

من جهته، عبر رئيس وزراء اقليم كوردستان، بحسب البيان، عن “ارتياحه لهذه الزيارة، ولبدء فريق التحقيق الدولي في جرائم تنظيم داعش في العراق أعماله”، مؤكداً أن حكومة اقليم كوردستان ستقدم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لأعمال الفريق”.