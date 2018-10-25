نيجيرفان البارزاني يتعهد بتعويض المتضررين من الحريق الذي التهم سوق “لنكَه” بأربيل

رووداو – أربيل/ أعرب رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، عن تضامنه مع المتضررين من الحريق الهائل الذي اندلع في سوق “لنكَه” وسط مدينة أربيل، مؤكداً أنه سيتم تعويض المتضررين قدر المستطاع.

وقال نيجيرفان البارزاني، في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “أنا قلق بشأن الحريق الذي اندلع في سوق (لنكَه) بأربيل، كما أتضامن مع جميع المتضررين”.

وأضاف أنه “سيتم تشكيل لجنة خاصة لغرض معرفة حجم الأضرار، وكذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار ذلك”.

وأردف رئيس وزراء إقليم كوردستان قائلاً: “كونوا على يقين بأنه سيتم تعويض المتضررين قدر المستطاع”.

والتهم حريق هائل، فجر اليوم الخميس، عدداً كبيراً من المحال التجارية داخل سوق “لنكَه” بمدينة أربيل، فيما استعانت السلطات المحلية بالمروحيات في محاولة لاحتواء الحريق الضخم الذي اندلع في هذا السوق الشعبي.