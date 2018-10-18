أكتوبر 18, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نيجيرفان البارزاني يبحث عدداً من القضايا مع العبادي

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان البارزاني يبحث عدداً من القضايا مع العبادي

رووداو – أربيل/ عقد اليوم الأربعاء اجتماع بين رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، لمناقشة عدد من القضايا.

وذكر بيان لمكتب العبادي، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد والتنسيق بين المركز والاقليم لتعزيز التعاون المشترك والاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية”.

وأضاف المكتب، كما “وتم التأكيد على ان الحوار والتباحث ضمن اطر الدستور بإمكانه حل الاشكالات العالقة من اجل خدمة البلد”.

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