نيجيرفان البارزاني يؤكد إستعداد إقليم كوردستان للتعاون والتنسيق العسكري مع بغداد والتحالف الدولي

رووداو – أربيل/ أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، خلال إستقباله الجنرال السير جونز لوريمر كبير المستشارين العسكريين البريطانيين في الشرق الاوسط ممثل تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، إستعداد إقليم كوردستان للتعاون والتنسيق العسكري مع بغداد والتحالف الدولي للحيلولة دون عودة داعش.

جاء ذلك في بيان لحكومة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، حيث اشار بأنه “جرى خلال اللقاء الذي حضره بالإضافة الى لوريمر، كل من السفير البريطاني في العراق، جون ويلكس، والقنصل العام البريطاني في اقليم كوردستان، مارت وار، بحث التعاون الامني المشترك بين بغداد واربيل والتحالف الدولي وعملية اعادة تنظيم وزارة شؤون البيشمركة في اقليم كوردستان، وبهذا الخصوص اكد الوفد الضيف بانهم مع الحلفاء سيستمرون في اعادة تنظيم وعصرنة وزارة شؤون البيشمركة”.

مضيفاً، بأن “الجانبان قد أكدا خلال اللقاء على التنسيق والتعاون بين اربيل وبغداد والتحالف الدولي بهدف ترسيخ الامن والاستقرار في المناطق التي تحررت من الارهاب، وتم التأكيد على التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي الذي تمخض عن نتائج ايجابية في الماضي وعبر الوفد الضيف عن دعمهم لمثل هذا التعاون”

وأوضح البيان، بأن “رئيس وزراء اقليم كوردستان قد شكر هذه الزيارة والمساعدات العسكرية البريطانية لاقليم كوردستان، معبراً عن استعداد اقليم كوردستان لاي شكل من اشكال التعاون والتنسيق العسكري مع بغداد والتحالف الدولي للحيلولة دون عودة داعش”.

مردفاً، بأنه “تمت مناقشة اوضاع المنطقة وآخر المستجدات في الشرق الاوسط جانبا آخر من اللقاء”.