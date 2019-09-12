نيجيرفان البارزاني ووزير التخطيط العراقي يبحثان الاستعدادات للتعداد السكاني وموازنة 2020 الاتحادية

رووداو – أربيل/ بحث رئيس إقليم كوردستان ووزير التخطيط العراقي الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان في العراق المزمع إجراؤه في السنة القادمة، وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة القادمة، ٢٠٢٠.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه أن “رئيس إقليم كوردستان، أكد على استقدام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى العراق وإقليم كوردستان، وعد تشجيع وتمهيد السبل وتقديم التسهيلات للاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة في العراق وإقليم كوردستان، من الأولويات الضرورية.”

وأضاف البيان أن نيجيرفان البارزاني أشار خلال لقاء له اليوم، الخميس ١٢ أيلول ٢٠١٩، مع وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي، إلى أن “نمو وتقدم الاقتصاد في العراق وإقليم كوردستان والمستقبل الأفضل للوضع الاقتصادي للبلد، بحاجة إلى سياسة وإعادة تنظيم وبرامج أفضل للإدارة واتخاذ خطوات أكثر فاعلية”.

وزاد البيان أن رئيس إقليم كوردستان ووزير التخطيط العراقي بحثا أيضاً “الخطوات والاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان في العراق، وأهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والأطراف الدولية في هذه العملية”.

كما أشار بيان المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان إلى أن الجانبين بحثا مسألة “إعداد مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة القادمة، ٢٠٢٠، وعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من حرب الإرهاب، خاصة محافظة نينوى والخطوات التي اتخذت حتى الآن في هذا الاتجاه”.