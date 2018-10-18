نيجيرفان البارزاني وعبدالمهدي يبحثان تشكيل الحكومة العراقية

رووداو – أربيل/ بحث رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، ورئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، 17 تشرين الأول، 2018، تشكيل الحكومة المقبلة.

وأفاد الموقع الرسمي لمجلس وزراء إقليم كوردستان في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية: “في إطار زيارته إلى بغداد، اجتمع السيد نيجرفان بارزاني، رئيس وزراء اقليم كوردستان، مساء اليوم، الأربعاء 17 تشرين الأول 2018، مع السيد عادل عبدالمهدي المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة”.

وأضاف البيان أنه “تم خلال الاجتماع البحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة عموماً وفي العراق خصوصاً، والعملية السياسية ومحادثات أربيل – بغداد، والتأكيد على استمرار المحادثات من أجل حل المشاكل في إطار الدستور العراقي”.

وأشار البيان إلى أنه “في جانب آخر من الاجتماع، تم التطرق إلى مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واتفق الجانبان على أن تستجيب الحكومة الجديدة للمطالب والحقوق الدستورية لكل مكونات العراق”.

يشار إلى أن نيجيرفان البارزاني كان قد اجتمع بوقت سابق من اليوم مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، وبحثا عدد من القضايا.