نيجيرفان البارزاني والشيخ محمد بن زايد يؤكدان على تعزيز العلاقات بين الامارات وإقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد امارة ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للامارات العربية المتحدة، حيث قدم الأخير تهانيه بمناسبة تسنمه منصب رئاسة الإقليم آملا له الموفقية والنجاح.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن رئيس اقليم كوردستان، قدم شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكدا على تثمين اقليم كوردستان للدعم والتعاون الذي تقدمه الامارات العربية‌ المتحدة، وبالاخص للنازحين العراقيين الى اقليم كوردستان، كما والقى الضوء على دور وانشطة هيئة الهلال الاحمر في دولة الامارات ومؤسسة خليفة للأعمال الانسانية، مقدما شكره لتعاونهما ومساعداتهما.

واضاف البيان، بأنه أكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على تعزيز العلاقات بين الامارات العربية‌ المتحدة واقليم كوردستان وتطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين.