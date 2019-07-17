نيجيرفان البارزاني والسفير الروسي لدى بغداد يبحثان تعزيز العلاقات بين أربيل وموسكو

رووداو – أربيل/ استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الأربعاء، السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا، بالإضافة إلى مجموعة مواضيع ذات صلة بالأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وقال بيان لرئاسة إقليم كوردستان، إن “سفير روسيا الاتحادية في العراق، ماكسيم ماكسيموف، قدم تهانيه وتهاني السادة سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، وميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية، إلى السيد نيجيرفان البارزاني بمناسبة تسنم سيادته مهام منصبه رئيساً لإقليم كوردستان، وأمل له النجاح”.

وأضاف البيان: “من جانبه، عبر الرئيس نيجيرفان البارزاني عن شكره لهم، وحمل السفير الروسي تحياته إلى السيد الوزير ونائبه”.

وتابع البيان أنه “خلال اللقاء جرى بأربيل صباح اليوم الأربعاء 17 تموز/يوليو 2019، أكد الجانبان على تعزيز علاقات إقليم كوردستان وروسيا، وعلى حل مشاكل أربيل وبغداد على أساس الدستور”.

وأردف البيان: “في هذا الصدد عبر الرئيس نيجيرفان البارزاني عن استعداد إقليم كوردستان لحل المشاكل، مشيراً إلى زيارة يوم أمس التي قام بها إلى بغداد وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان”.

واختتم البيان: “في جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان أوضاع الشرق الأوسط ومجموعة مواضيع ذات صلة بالأوضاع السياسية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان”.