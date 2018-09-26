نيجيرفان البارزاني: نمضي باتجاه مستقبل أفضل لشعب كوردستان

رووداو – أربيل: أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الثلاثاء، 25 آب 2018، أننا نمضي باتجاه مستقبل أفضل لشعب كوردستان، مشدداً على أن خدمة شعب كوردستان واجبة على الحكومة.

وقال نيجيرفان البارزاني في كلمة خلال مشاركته مراسم افتتاح نفق زاخو في محافظة دهوك: “سنخطو معاً جميعاً نحو الإعمار، وإن إنشاء نفق زاخو مشروع هام”.

ووصف رئيس وزراء إقليم كوردستان نفق زاخو بـ “المشروع الاستراتيجي في كوردستان”.

وأوضح أن “العمل في المشاريع استمر رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة”، لافتاً إلى أنه “تم تنفيذ مشروع نفق زاخو في ظل ظروف اقتصادية صعبة”.

وبين نيجيرفان البارزاني أن “تركيا كانت على الدوام داعمة لحكومة إقليم كوردستان”.

كما لفت إلى “أننا نمضي باتجاه مستقبل أفضل لشعب كوردستان”، مؤكداً أن “خدمة شعب كوردستان واجبة على الحكومة”.

وأضاف أن “أبناء زاخو وبهدينان قدموا التضحيات في سبيل كوردستان، ولم يدفع انقطاع الرواتب موظفي بهدينان للتخلي عن أداء واجباتهم”.