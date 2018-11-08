نيجيرفان البارزاني: مستعدون لبدء المحادثات بين أربيل وبغداد لحل جميع المشاكل

رووداو – أربيل/ أكد رئيس وزراء اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، بأن أربيل مستعدة لبدء المحادثات مع بغداد لحل جميع المشاكل العالقة بينهما.

جاء ذلك في بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، والذي اشار بأن “رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، قد استقبل صباح اليوم، الخميس 8 تشرين الثاني 2018، السيد هنريك فان ديفيلد، سفير بلجيكا في العراق والأردن،والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان، بأن ديفيلد قد اشار خلال اللقاء الى “عملية الانتخابات والجلسة الأولى لبرلمان كوردستان والاستعدادات لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لاقليم كوردستان، مشيداً بالتطورات التي شهدها الاقليم في مختلف المجالات وقيّمها عالياً وخاصة في المجال الاقتصادي. كما تطرق إلى تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية وضرورة أن يشارك الطرف الكوردي بقوة في هذه الحكومة بصورة تقدم الخدمات لمكونات العراق من جميع الأوجه وتجد الحلول لمشاكل أربيل – بغداد”.

وأوضح البيان، “ان رئيس وزراء اقليم كوردستان قد قدم عرضاً ملخصا لطريقة بدء الاجتماعات واللقاءات من أجل تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في اقليم كوردستان، مشيراً إلى التطورات التي شهدها اقليم كوردستان وخاصة في القطاع الاقتصادي وفي مجال تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، ومعبراً عن استعداد اقليم كوردستان للبدء بمحادثات أربيل – بغداد بهدف حل جميع المشاكل”.

وأردف البيان، بأنه تم “التباحث حول أوضاع النازحين وعودتهم إلى ديارهم، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والعملية السياسية في العراق وفي اقليم كوردستان، في جانب آخر من اللقاء”.