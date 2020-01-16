نيجيرفان البارزاني لوزير خارجية قطر: العراق بحاجة إلى دعم الحلفاء لمواجهة خطر بروز الإرهاب

رووداو – أربيل/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الأربعاء، 15 كانون الثاني، 2020 خلال استقباله وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن العراق بحاجة إلى دعم الحلفاء لمواجهة “الإرهاب”.

وجاء في بيان رئاسة إقليم كوردستان انه “أكد الرئيس نيجيرفان البارزاني على بذل كل الجهود لتطبيع أوضاع العراق وإعادة الاستقرار، وعلى أن العراق لا يجب أن يحول إلى ساحة لحسم الصراعات” مبيناً أن: “العراق بحاجة إلى دعم الحلفاء في هذه المرحلة لمواجهة خطر بروز الإرهاب من جديد”.

وأضاف أنه “في اجتماع عقده مساء اليوم الأربعاء، ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٠، في أربيل، مع سمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، أشارالرئيس نيجيرفان البارزاني إلى أنه ينظر إقليم كوردستان بعين الاهتمام إلى زيارة سموكم للعراق ولإقليم كوردستان”

مشدداً على أن “تعمل كافة الأطراف لحماية المنطقة التي مازالت تتعرض لخطر وتهديد داعش”.

من جانبه أعلن وزير خارجية قطر بحسب البيان أنهم”ينظرون باهتمام إلى دور إقليم كوردستان في تطبيع الأوضاع، خاصة وأنه يتمتع بمكانة تمكنه من المساعدة في تهدئة التوترات، كما أكد اهتمامهم بالعلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات”.

وتابع البيان أنه “شغل التباحث بشأن مساعي إقليم كوردستان إلى جانب الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع، وعلاقات إقليم كوردستان والعراق مع دولة قطر، وفرص الاستثمار القطري في إقليم كوردستان، وزيارة فريق تقني قطري لإجراء تقييم في هذا المجال، وأحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، وسبل تقديم المساعدة لهم، جانباً آخر من الاجتماع”.

ووصل وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء القطري مع وفد مرافق له إلى مطار أربيل الدولي، حيث استقبله نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد الطالباني.