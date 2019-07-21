نيجيرفان البارزاني: قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب تواصل عملها الجاد والدؤوب لضمان أمن إقليم كوردستان

رووداو- أربيل/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، أن قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب تواصل عملها الجاد والدؤوب في سبيل ضمان أمن إقليم كوردستان، مشيراً إلى التعامل مع المعتقلين على خلفية هجوم أربيل وفقاً للقانون.

وقال نيجيرفان البارزاني في بيان: “تمكنت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان بنجاح، من اعتقال الفاعل الرئيس للعمل الإرهابي الذي نُفذ في 17 تموز 2019 بإطلاق النار في أحد مطاعم أربيل ومعاونه، ومن دواعي الأسف والحزن أن دبلوماسياً تركيا ومواطنَين من إقليم كوردستان فقدوا حياتهم إثر الحادث الإرهابي”.

وأضاف أن “نجاح قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في أداء مهمتهم الرئيسة، يثبت إخلاص تلك القوات في عملها وحماية إقليم كوردستان والمواطنين”، مبيناً: “من الواضح أنه بعد حادث سيء وجبان مثل هذا، فإن جم تركيز سلطات الإقليم كان وسيكون منصباً على اعتقال الجناة والمتعاونين معهم”.

وتابع أن “المكسب الناجح لقوات الأسايش ومكافحة الإرهاب يكمن في أنها استطاعت على الدوام إفشال مساعي الإرهابيين وعدم السماح لهم بالإضرار بشعب كوردستان وضيوفه”.

وأشار إلى أن تلك القوات “قامت بحماية إقليم كوردستان والمواطنين بجدارة، وستواصل في المستقبل كما في السابق عملها الجاد والدؤوب لضمان الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، وسيتم التعامل مع المعتقلين ومعاونيهم وفقاً للقانون”.

وأمس السبت، أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اعتقال المسؤول الأول عن الهجوم، مظلوم داغ، ومعاونه (محمد بيسكسز) الملقب بـ (دجوار، مامند، يوسف) من قبل مديرية أسايش أربيل، وقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، في بيان: “بعد حملة واسعة النطاق، لقوات أسايش إقليم كوردستان، تم إلقاء القبض على (مظلوم داغ) المسؤول والقاتل الرئيس في حادث إطلاق النار بأحد مطاعم مدينة أربيل، من قبل قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان”، مضيفاً: “نحن إذ نشكر قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان التي استطاعت اعتقال المتهم بسرعة، نثني أيضاً على مواطني إقليم كوردستان لتعاونهم، ونطمئنكم بأن الجهود مستمرة لاعتقال جميع المتهمين على الصلة بالحادث”.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية فإن “مظلوم داغ” (27 عاماً) وهو شقيق نائبة عن الحزب الشعوب الديمقراطية في البرلمان التركي، يقيم في إقليم كوردستان منذ 6 سنوات، وعمل خلال هذه الفترة في 3 مطاعم ومقاهي مختلفة.

ومساء يوم الأربعاء الماضي، 17-7-2019، فقد دبلوماسي تركي ومواطنان حياتهما بإطلاق نار في أحد مطاعم أربيل حينما كانوا يتناولون وجبة الغداء، وفور الحادث بدأت قوات الأمن حملة واسعة لاعتقال المنفذين.