نيجيرفان البارزاني: بقاء القوات الأمريكية ضروري في العراق للقضاء على داعش

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الجمعة، موقف إقليم كوردستان من تواجد القوات الأمريكية وحلفائهم واضح في العراق، مشيراً إلى أنه “ما زلنا نؤمن أن وجودهم في العراق ضروري للقضاء على داعش”.

وعقد الرئيس نيجيرفان البارزاني مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة، في دافوس حول زيارته ومشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال إنه “ناقشنا في منتدى دافوس الوضع في إقليم كوردستان والعراق”، مؤكداً أن “دافوس كان فرصة لنقل آراء إقليم كوردستان حول مستقبل المنطقة إلى العالم”.

وبين حول بقاء القوات الأمريكية وحلفائهم في العراق أنه “موقف إقليم كوردستان حول هذا الموضوع واضح قائلاً: “هذه القوات جاءت بناء على طلب العراق وفي عام 2014 لمساعدة العراق، ما زلنا نؤمن بهذا ولا نزال نعتقد أن وجودهم في العراق ضروري للقضاء على داعش”.

كما تحدث نيجيرفان البارزاني، عن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب مبيناً أنه “ناقشنا مع ترمب العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق”، لافتاً إلى أن “الرئس الأمريكي أشاد بدور قوات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش، ودور كوردستان في بأنه كان مكانا آمناً اللاجئين والنازحين”.

متابعاً أن وضع علم كوردستان خلال عن لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “ليس فقط رسالة احترام لكورد العراق، بل لجميع الكورد”.

نص تصريح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني خلال رده على أسئلة الصحفيين:

– ما هو موقف إقليم كوردستان من المظاهرات المطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق؟

نيجيرفان البارزاني: موقف إقليم كوردستان واضح من وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، نحن نعتقد أن هذه القوات جاءت بناءً على طلب العراق لمساعدته عام 2014، ولا زلنا نرى أن بقاءها في العراق ضروري لمواجهة داعش، لأن داعش يشكل خطراً كبيراً، ليس فقط لكوردستان بل لكل العراق، لذا نرى أنه يجب أن تبقى حتى يحين الوقت الذي نتمكن فيه جميعاً القول بقناعة تامة إن داعش انتهى.

– إلى أين وصلت الدبلوماسية الكوردية خاصة بعد اللقاءات والاجتماعات التي عقدتموها مع رؤساء وزعماء العالم خلال الأيام الأربعة الماضية؟

نيجيرفان البارزاني: لقد تلقينا دعوة رسمية للمشاركة في النسخة الخمسين من منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس وكانت مشاركتنا تلبية لهذه الدعوة.

وبالنسبة لنا في إقليم كوردستان كانت هذه فرصة لعرض رؤيتنا حول الأوضاع في إقليم كوردستان والمستجدات الحالية في العراق بشكل عام، مع مسؤولي الدول الكبرى المشاركين في المنتدى، فكما تعلمون ما يحصل في العراق والمستجدات بالمنطقة عموماً هي موضع اهتمام لكل هذه الدول.

وفي هذا الإطار اجتمعنا مع كبار مسؤولي الدول والأمين العام للأمم المتحدة والرئيس ترمب ومجموعة من الرؤساء ورؤساء الوزراء ومسؤولي الشركات، وتحدثنا خلالها عن الأوضاع في العراق وعبرنا عن رؤية إقليم كوردستان بشأن التطورات في العراق والمنطقة لكل الأطراف.

وأستطيع القول إن المستوى الدبلوماسي لإقليم كوردستان جيد، وأن إقليم كوردستان من موقعه في إطار العراق وبموجب الدستور العراقي هو محل احترام واهتمام المجتمع الدولي.

– زنار شينو، موفد رووداو إلى دافوس: خلال اجتماع سيادتكم مع الرئيس ترمب، هل كان هنالك اتفاق بين الجانبين على معالجة المشاكل المعقدة القائمة في العراق؟ وهل تناولتم بالبحث مواجهة داعش ومساعدة البيشمركة؟

نيجيرفان البارزاني: اجتماعنا مع الرئيس ترمب كان في إطار منتدى دافوس، نعم في هذا الاجتماع تباحثنا مع الرئيس ترمب عن العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق، وقد عبر عن احترامه وتقديره البالغ لدور البيشمركة وإقليم كوردستان عموماً في المنطقة، سواء في حماية مكونات المنطقة كما ثمَّن أن إقليم كوردستان أصبح ملاذاً للناس الآخرين كونه مكاناً آمناً، إلى جانب إشادته بدور قوات البيشمركة في مقارعة داعش.

وفيما يتعلق بتسوية المشاكل الشائكة في العراق، لقد أعلنا بوضوح عن موقفنا، قلناها سابقاً ونعيدها الآن: نرى أن بقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضروري لكل العراق، قلنا ذلك بصراحة وتحدثنا عن ذلك مع ترمب.

– إلى أي مدى كان وضع علم كوردستان وتقديم سيادتكم من قبل الرئيس ترمب بصفة “رئيس كوردستان” مهماً وتاريخياً بالنسبة لكم؟

نيجيرفان البارزاني: نعتقد أن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة يدركان مكانة إقليم كوردستان، وأن إقليم كوردستان هو كيان دستوري في العراق، ولا شك أن وضع علم كوردستان أمر سار بالنسبة لأي كوردي، كما أن هذا جائز بموجب الدستور العراقي، وفي اجتماعنا هذه المرة مع الرئيس الأمريكي وُضِع علم كوردستان، وهذا موضع سعادة لأي كوردي أينما كان، وهذه لم تكن رسالة لكورد العراق فحسب، بل لكل كوردي وهذا التقدير ليس لشخص معين بل لكفاح وتضحيات شعب ودماء شهداء شعب عانى وناضل وذاق الويلات على مر التاريخ، وأرى أن العلم هو انعكاس لتاريخ شعبنا، ليس لأحد بل لكل الشعب الكوردي، وأنا أبارك هذا لكل شعب كوردستان ولكل كوردي في أي مكان كان.