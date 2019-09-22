نيجيرفان البارزاني: إقليم كوردستان ملتزم بحماية ودعم السلام

رووداو – أربيل/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم السبت، التزام إقليم كوردستان بحماية ودعم السلام، وذلك في رسالة نشرها بمناسبة “اليوم العالمي للسلام”.

ونشر نيجيرفان البارزاني رسالةً على صفحته بموقع “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، والذي يصادف اليوم السبت 21 أيلول/سبتمبر، هنأ من خلالها قوات البيشمركة وكل الذين ضحوا بأنفسهم من أجل القضاء على التطرف.

وقال نيجيرفان البارزاني، في رسالته، إن إقليم كوردستان ملتزم أمام المنطقة والعالم، بحماية السلام ودعمه.

وأشار رئيس إقليم كوردستان إلى أن قوات البيشمركة بذلت الكثير من التضحيات في حربها على الإرهاب، من أجل حماية السلام والقضاء على التطرف.

يذكر أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ57 للأمم المتحدة عام 1981، تقرر اعتبار يوم الثلاثاء الثالث من شهر أيلول/سبتمبر من كل عام، “اليوم العالمي للسلام”.

وفي عام 2001، تقرر اعتبار تاريخ 21 أيلول/سبتمبر من كل عام، “اليوم العالمي للسلام”، ومنذ ذلك الحين، تحتفل الأمم المتحدة بـ”اليوم العالمي للسلام”، في هذا التاريخ.