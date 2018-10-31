نيجيرفان البارزاني: أربعينية الإمام الحسين عنوان للثبات والصبر لمن يريد ترك بصمة في تاريخ النضال

رووداو – أربيل/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة للعراقيين بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين، أكد فيها أن هذه المناسبة عنوان للثبات والصبر لكل من يريد أن يترك بصمة في تاريخ النضال.

وقال نيجيرفان البارزاني، في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، إن “ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين، عنوان للثبات والصبر لكل من يريد أن يترك بصمة في تاريخ النضال في سبيل نيل الحقوق مهما كانت قوة الخصم”.

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان: “نرجو أن تمر مراسم إحياء الذكرى بسلام، وأن تكون حافزاً على رفع الظلم والقضاء على الفساد والسعي من أجل الأمان والتعايش والتشارك، ونيل كل ذي حق حقه”.

يذكر أن ذكرى أربعينية الأمام الحسين تصادف الـ20 من شهر صفر “30 تشرين الأول/أكتوبر” الجاري، حيث تتخذ القوات الأمنية العراقية جميع الإجراءات الخاصة باستقبال الزائرين القادمين من داخل وخارج العراق، ابتداءً من المنافذ الحدودية والمطارات، وصولاً إلى مدينة كربلاء جنوبي البلاد، فضلاً عن التدابير الأمنية لمنع هجمات متوقعة قد يشنها تنظيم داعش.