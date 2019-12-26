نواب يطالبون رئيس الجمهورية بالعدول عن استقالته

[بغداد-اين] طالب عدد من النواب ،اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، برهم صالح، بالعدول عن استقالته.

وقال النائب عبود العيساوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من مختلف الكتل، إنه “في هذا الظرف العصيب التي تمر به البلاد وفي أجواء المطالبات التي تنادي بها جموع المتظاهرين في عموم العراق بالإصلاح ومحاربة الفساد، والتزام بالقيم والدستور وفي هذه الأجواء، هناك تصارع الإرادات في تشخيص من يكلف في رئاسة الحكومة القادمة، وأننا نفاجئ اليوم أن رئيس الجمهورية برهم صالح، مستعد لقديم استقالته الى مجلس النواب وقد ارسل كتابا في ذلك”.

وأضاف “في هذه الأجواء أننا نطالب رئيس الجمهورية برهم صالح، بأن المصلحة العليا تحتم عليه كونه حامي الدستور بالعدول عن الاستقالة وتحمل المسؤولية القانونية والدستورية في هذه المرحلة الخطيرة”، موضحاً “وليسمع الجميع أننا نرفض هذه الاستقالة وسنكون عون لرئيس الجمهورية لإكمال المسيرة وتطبيق المبادئ التي تحملتها في هذه المرحلة”.

وأعلن رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، استعداده لتقديم استقالته من منصبه.

وجاء في رسالته التي قدمها للبرلمان” أعتذر لأني لم أتمكن من تسليم منصب رئاسة وزراء العراق لأسعد العيداني، وأنا مستعد لتقديم استقالتي للبرلمان العراقي”.

وقال إن “مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض علي الاستقالة”، وأضاف: “أقدم استقالتي تفادياً للإخلال بمبدأ دستوري”.

كما أكد أن “منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب”، لذا “أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي”.

وأضاف: “في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية”.

واعتبر أن “المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا”.