نواب نينوى يطالبون بعقد جلسة طارئة لاعضاء مجلس المحافظة لايقاف جمرك تلكيف

السومرية نيوز/ بغداد/ طالب نواب عن محافظة نينوى، الثلاثاء، بعقد جلسة طارئة لاعضاء مجلس المحافظة لايقاف الجمرك في تلكيف، مبينين ان القائمين على الجمرك قاموا برفع الأسعار الى درجة كبيرة.

وقال النائب عن المحافظة عبد الرحيم الشمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، مع عدد من نواب نينوى إنه “قبل أيام تم افتتاح مايسمى (الجمرك)، قرب منطقة فلفيل التابعة لقضاء تلكيف”، مبينا ان “الحكومة الاتحادية قامت بمنحه لأشخاص متنفذين على اساس فرصة استثمارية، الا ان هؤلاء قاموا برفع الأسعار الى درجة كبيرة حتى أن المواطن أصبح غير قادر على شراء كيلو واحد من الخضروات”.

وطالب الشمري مجلس محافظة نينوى بـ”عقد جلسة طارئة واصدار قرار بإيقاف العمل بهذا الجمرك”، داعيا المجلس الى “الكشف عن أسماء المتورطين برفع الاسعار في الجمرك أمام أهالي نينوى”.

دعا النائب عن نينوى شيروان جمال اغا الدوبرداني، اول امس الاحد، نواب المحافظة لاجتماع طارئ بشأن قرار رسوم جمركية على البضائع، فيما طالب بجمع تواقيع لالغاء هذا القرار.