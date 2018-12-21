نواب كرد يعلنون تحفظهم على الموازنة بشكلها الحالي

السومرية نيوز/ بغداد: أعلن عدد من النواب الكرد، الخميس، تحفظهم على بنود الموازنة العامة للبلاد للعام 2019 المقبل “بشكلها الحالي، مشيرين الى أن الموازنة اهملت البصرة والمحافظات المحررة واحتسبت نسبة اقل لاقليم كردستان.”.

وقال النائب احمد حمة رشيد في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع نواب كرد من كتل مختلفة، وحضرته السومرية نيوز، “نحن نواب من السليمانية لدينا تحفظات حول الموازنة التي من المفترض ان تقرأ اليوم”، مشيرا الى أن “هذا المشروع تأخر كثيرا وهي لاتلبي طموحات الشعب العراقي على اساس مؤسسات ومواطنين في جميع المحافظات، وخاصة محافظة البصرة التي منها اغلب واردات الموازنة”.

واعتبر رشيد أن الموازنة بشكلها الحالي “لا تلبي مطالبات المحافظات المحررة من تخصيصات البنى التحتية والخدمات الاساسية”، لافتا في ذات الوقت الى أن “مخصصات اقليم كردستان اغفلت واهملت”.

وتابع “بعد ان قدمنا وثائق تثبت بان نسبة الاقليم هي 14 بالمائة، عادت وزارة المالية ووضعت نسبة 12 بالمائة، كما لم توضع مخصصات كافية للبيشمركة رغم تضحياتهم، كما انها لم تخصص مبالغ كافية لرواتب الموظفين”، مؤكدا “نسجل تحفظنا على الموازنة ولايمكن القبول بها بشكلها الحالي”.

ومن المقرر ان يقرأ مجلس النواب في جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة للعراق كـ”قراءة اولى”.