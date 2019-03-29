نص مقترح تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ طالب 68 عضوا من مختلف الكتل المنضوية في برلمان كوردستان بتعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان، ومن اجل ذلك يقترحون تفعيل رئاسة الاقليم وتعديل شكل انتخاب الرئيس لغاية المصادقة على الدستور.‎

ووضع البرلمانيون الـ68 مقترح القانون امام رئاسة برلمان كوردستان من اجل تفعيل رئاسة اقليم كوردستان وتعديل قانونه لغاية المصادقة على الدستور وطرحه ضمن برنامج عمل برلمان كوردستان، من اجل التحاور بشأنه والمصادقة عليه.

وجاء في المادة الاولى في مشروع الاقتراح ان قانون تعليق مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان-العراق رقم 10 لسنة 2018 سيلغى ويتم اعادة تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم.

وتتحدث المادة الثانية عن السلطات وجاء فيها ان قانون تقسيم سلطات رئاسة اقليم كوردستان على المؤسسات الدستورية في الاقليم رقم 2 لسنة 2017سيتم الغاؤه.

وفي المادة الثالثة هناك اشارة الى ان برلمان كوردستان – العراق سينتخب رئيسا لاقليم كوردستان يتمتع بالواجبات والسلطات الموجودة في قانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق لغاية المصادقة على دستور كوردستان-العراق والذي سيحدد صيغة انتخاب رئيس الاقليم وسلطاته.

وتتحدث المادة الرابعة من المشروع عن اجراءات انتخاب رئيس الاقليم وحدد فيها ان الرئيس سينتخب في البرلمان بالتصويت العلني.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكورستاني قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن تقديم مشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان واعادة تفعيله الى رئاسة البرلمان، كاشفة عن رفض اربعة كتل بالتوقيع على الطب المقدم.

وقال رئيس الكتلة اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده مع باقي اعضاء الكتلة في البرلمان، ان كتلته وكتلة حركة التغيير، وباقي الكتل المتحالفة معهما قدمت مشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم واعادة تفعيله من اجل الاسراع في تشكيل حكومة كوردستان المقبلة.

واضاف ان الطلب المقدم الى رئاسة الاقليم يحمل توقيع 68 عضوا في البرلمان، لافتا الى ان اعضاء كتلة الاتحاد الوطني، والاتحاد الاسلامي، والجيل الجديد، والجماعة الاسلامية لم يوقعوا على المشروع المقدم.

وطالب خوشناو رئاسة اقليم كوردستان بالشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لعرض مشروع القانون على البرلمان لقراءته قراءة اولى والمضي في المصادقة عليها لكي يتم التمكن من تشكيل الحكومة الجديدة لكوردستان.

ووجهت رئيس برلمان اقليم كوردستان فالا فريد يوم الخميس دعوة الى اعضاء البرلمان لحضور جلسة سيتم عقدها نهاية شهر آذار الجاري.

وقالت فريد في بيان عممته على اعضاء البرلمان اليوم، “ندعو الاعضاء كافة لحضور جلسة البرلمان التي ستُعقد في يوم السبت المصادف 30/3/2019”.

وبحسب فريد فإن الجلسة ستعقد في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت.