نصيف تكشف حقيقة الزيارة الى اسرائيل

بغداد/ الاخبارية/ كشفت النائبة عن كتلة دولة القانون، عالية نصيف، الاثنين، حقيقة زيارتها الى اسرائيل خلال العام الماضي ضمن الوفود الثلاثة التي زارت العاصمة تل ابيب.

وقالت نصيف ‘للاخبارية’ إنها ‘لم تقم بزيارة العاصمة الاسرائيلية تل ابيب وكل ما اشيع عن هذا الموضوع هو عارٍ عن الصحة’.

واوضحت أن ‘هناك اقلاماً مأجورة وصفحات وهمية روجت لهذا الموضوع من اجل التسقيط بالسياسيين’، مبينة أن ‘خلافها مع الاعلامية الكويتية فجر السعيد ربما يكون وراء ادراج اسمي من قبل المحلل الاسرائيلي ايدي كوهين’.

واضافت ان ‘هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لاطراف سياسية عليها ملفات فساد روجت لخبر ذهابي الى اسرائيل’.

وكان وسائل اعلام محلية قد تناقلت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، تغردية للاعلامي الاسرائيلي ايدي هوكين كشف فيها عن اسماء الشخصيات السياسية العراقية التي وبحسب كلامه زارت اسرائيل.