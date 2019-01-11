يناير 11, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نسبة الثلوج المتساقطة في الاقليم خلال الساعات الـ24 الماضية

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فى :أخبار عــامة
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نسبة الثلوج المتساقطة في الاقليم خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت هيئة الانواء الجوية في اقليم كردستان، الخميس، عن نسبة الثلوج المتساقطة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة من الاقليم.

وجاء في تقرير صادر عن الهيئة اليوم 10 كانون الثاني 2019 أن نسبة الثلوج المتساقطة في الاقليم كانت على النحو التالي:-

الحاج عمران 30 سم

جومان 3 سم

سيدكان 3 سم

مصيف بيرمام 2 سم

هيران 1 سم

رواندوز 1 سم

برزيوة 1 سم

بيارة 6 سم

طويلة 5 سم

السليمانية 2 سم

كاني ماسي 46 سم

آميدي 32 سم

سرسنك 23 سم

بامرني 23 سم

جمانكي 9 سم

باتووفة‌ 3 سم

مانكيش 1 سم

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