نزاهة كوردستان: هؤلاء الوزراء كشفوا عن ذممهم المالية
كشفت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، عن ان 10 وزراء في الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان ، كشفوا عن ذممهم المالية للهيئة.
بيان من الهيئة ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، قال ان استمارات كشف الذمة المالية ارسلت لجميع مسؤولي حكومة الاقليم الحالية.
مشيراً الى ان 10 وزراء في الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان ، كشفوا عن ذممهم المالية للهيئة .
والوزراء هم كل من :
ــ وزير البلديات والسياحة.
ــ وزير الشؤون الاجتماعية.
ــوزير التجارة والصناعة.
ــ وزير التخطيط .
– وزير الزراعة والموارد المائية.
– وزير الكهرباء .
– وزير الشهداء والمؤنفلين .
– وزير التربية
– وزير الاقليم لشؤون البرلمان .
– وزير الاقليم لشؤون المكونات.