نزاهة كوردستان: هؤلاء الوزراء كشفوا عن ذممهم المالية

كشفت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، عن ان 10 وزراء في الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان ، كشفوا عن ذممهم المالية للهيئة.

بيان من الهيئة ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، قال ان استمارات كشف الذمة المالية ارسلت لجميع مسؤولي حكومة الاقليم الحالية.

مشيراً الى ان 10 وزراء في الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان ، كشفوا عن ذممهم المالية للهيئة .

والوزراء هم كل من :

ــ وزير البلديات والسياحة.

ــ وزير الشؤون الاجتماعية.

ــوزير التجارة والصناعة.

ــ وزير التخطيط .

– وزير الزراعة والموارد المائية.

– وزير الكهرباء .

– وزير الشهداء والمؤنفلين .

– وزير التربية

– وزير الاقليم لشؤون البرلمان .

– وزير الاقليم لشؤون المكونات.