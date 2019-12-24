نزاهة اقليم كوردستان: الحكم بالسجن على 41 مدانا بقضايا فساد

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن الحكم على 41 مدانا بقضايا فساد مالي واداري.

وقال المدير العام للدائرة القانونية بهيئة النزاهة موشير رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه يوجد 130 ملفا تتعلق بقضايا فساد لدى المحاكم المختصة، 55 منها تعود للسنوات السابقة والى الان لم يتم حسمها، و75 منها تمت احالتها الى القضاء هذا العام.

واضاف ان محكمة النزاهة حسمت الملفات الـ75، وقد حُكم بالسجن على 41 مدانا، واخلاء سبيل 34 متهما بما يتعلق بتلك الملفات.

واردف رشيد قائلا ان من مجموع ملفات الفساد المرسلة الى القضاء 59 منها من محافظة اربيل، و43 ملفا من محافظة السليمانية، و24 ملفا من محافظة دهوك.