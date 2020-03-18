نحو 2000 شخص انهوا الحجر الصحي وفريق طبي صيني يزور كوردستان

سامان برزنجي: اكثر من 2000 شخص انهوا الحجر الصحي وفريق طبي صيني يزور كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اكد وزير صحة اقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم الاربعاء، ان اكثر من الفي شخص انهوا الحجر الصحي وتم ارسالهم الى منازلهم،فيما اكد ان وفدا طبيا صينيا سيزور الاقليم.

وقال برزنجي لكوردستان 24 ان “4 الاف شخص تم وضعهم تحت الحجر الصحي منذ بدء ازمة فيروس كورونا في الاقليم، وقد انهى 2000 منهم الحجر وتم ارسالهم الى منازلهم كونهم غير مصابين”.

وتابع برزنجي “تواصلنا مع وزارة الصحة العراقية بشأن مكافحة الفيروس جيد جدا لكننا لم نتلق اي مساعدات من الحكومة الاتحادية بهذا الشأن حتى الآن”.

واشار وزير الصحة الى ان فريقا طبيا صينيا سيزور اقليم كوردستان للإستفادة من تجربتهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.