نجم الدين كريم: بارزاني يقود مساعي في بغداد لتطبيع الاوضاع في كركوك

وكالات/ قال نجم الدين كريم محافظ كركوك المقال من قبل الحكومة الاتحادية يوم الخميس ان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقود مساعي لتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال كريم في تصريح للصحفيين على هامش حضوره مجلس عزاء لقياديين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل، انه “توجد مساع لتطبيع الاوضاع في كركوك”، مردفا بالقول ان “الرئيس مسعود بارزاني يقود مساعي في بغداد بهذا الصدد”.

واضاف “نتمنى ان يتم تطبيع الاوضاع في كركوك بشكل سلمي، وان تخرج القوات غير الكركوكية والغريبة عن المحافظة القادمة من مناطق اخرى”.

واكد على “ضرورة ان تعود الاوضاع في المحافظة على ما كانت عليه قبل اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق”.