رووداو تنشر نتائج التصويت الخاص لانتخابات كوردستان في 95 مركزاً انتخابياً من أصل 99

رووداو-أريبل: حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نتائج غير رسمية للتصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان في 95 مركزاً انتخابياً من أصل 99 مركزاً، تبين تقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحصوله على نحو 60 ألف صوت، يليه الاتحاد الوطني الكوردستاني بنحو 45 ألف صوت.

وشهد إقليم كوردستان، أمس الجمعة، عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، التي كان يملك فيها أكثر من 170 ألف شخص حق التصويت أغلبهم من القوات الأمنية ومنتسبي وزارتي البيشمركة والداخلية.

وجاءت نتائج التصويت الخاص في 95 مركزاً انتخابياً على النحو التالي:

1- الحزب الديمقراطي الكوردستاني 62.656

2- الاتحاد الوطني الكوردستاني 44.870

3- حركة التغيير 9.303

4-الجيل الجديد 4.821

5- الجماعة الإسلامية 4.095

6-تحالف نحو الإصلاح 1.907

7- تحالف العصر 543

8- آزادي 360

9- المحافظين 301

10- تحالف الديمقراطية والعدالة 202

وخلال التصويت الخاص كان يملك 72653 شخصاً حق التصويت في أربيل، 62220 في السليمانية، و33421 في دهوك، و2175 في حلبجة، وتشير الإحصائيات الرسمية لمفوضية الانتخابات إلى أن نسبة المشاركة في عموم إقليم كوردستان بلغت 91.69%.

نسب المشاركة في محافظات إقليم كوردستان:

– أربيل: 67413 ناخباً أي ما نسبتهم 92.7%

– السليمانية: 55580 ناخباً أي ما نسبتهم 89.3%

– دهوك: 31294 ناخباً أي ما نسبتهم 93.6%

– حلبجة: 2027 ناخباً أي ما نسبتهم 93.1%

ما يعني أن 156314 ناخباً أدلوا بأصواتهم في التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان يوم أمس الجمعة.

وشمل التصويت الخاص قوات البيشمركة والقوات الأمنية بكافة صنوفها ضمن 99 مركزاً انتخابياً بواقع: 41 مركزاً في أربيل و37 في السليمانية و20 مركزاً في دهوك ومركز واحد في محافظة حلبجة.

ويتنافس 673 مرشحاً على 111 مقعداً من ضمنها 11 مقعداً مخصصاً للأقليات ضمن نظام “الكوتا”، ومن المقرر أن يجرى التصويت العام في الإقليم غداً الأحد 30-9-2018.