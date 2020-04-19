نتائج «إيجابية» بختام أول اجتماعات وفد كوردستان في بغداد

أكد وفد حكومة إقليم كوردستان، الذي يزور بغداد حالياً، توصله إلى «نتائج إيجابية» في ختام أول اجتماعاته مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، قال في مؤتمر صحفي مشترك، إن الاجتماع «كان مثمراً وإيجابياً»، وأكد أن الجانبين اتفقا على التزام الدولة العراقية بقرار خفض إنتاج النفط في إطار اجتماع منظمة أوبك الأخير.

وتركزت المشاورات على التداعيات التي أفرزها تفشي فيروس كورونا ولا سيما تدهور أسعار النفط في السوق العالمية بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد عموماً.

وبين صباح، أن الاجتماع ناقش كذلك مقترح الحكومة الاتحادية بشأن ملف الغاز «وقد لاقى ترحيباً» من وفد حكومة إقليم كوردستان.

وقال: «سوف تتم مناقشة هذا المقترح بإيجابية في مجلس وزراء إقليم كوردستان» خلال اجتماعاته المقبلة.

وأوضح أن وزارتي كهرباء إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ستتعاونان من أجل زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية في عموم البلاد.

وتابع «وإذا واجهتنا أي صعوبات في ذلك سوف نبذل قصارى جهدنا لتذليلها وصولاً إلى مخرجات وطنية»، مؤكداً أن الاجتماع «كان إيجابياً» في كل فقراته.

وأردف قائلاً: «نحن متفائلون بأن نمضي لتخطي الأزمة التي تواجه البلد ككل».

من جانبه قال وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب: «ناقشنا حقوق الإقليم وواجباته، كجزء من العراق مشمول بحل مشاكله، واتفقنا عن ناتج النفط، وتبادل المعلومات بشفافية، وسنعمل على المضي قدماً في تحسين العلاقات بين الجانبين».

فيما قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان: «تناقشنا حول خفض الإنتاج بطريقة تدريجية، وعليه سيتم الخفض الكبير 23% خلال الشهرين القادمين حتى حزيران بنسبة 9.7 مليون برميل يومياً، وما تبقى من السنة أي الـ 6 أشهر القادمة، فسيتم الخفض بنسبة 8 مليون برميل يومياً».

وأضاف الغضبان «ناقشنا أيضاً موضوع استثمار الغاز، حيث أنه هناك حقل مكتشف وغير مستغل في الإقليم، وسنناقش معاً مقترح تقدمنا به عن زيادة ساعات الكهرباء والغاز لبعض المناطق»، مشيراً إلى أن «الكهرباء قطاع هام ذو تأثير مباشر ومن المهم التعاون والتنسيق لتذليل العقبات».

ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات أخرى مع وزير المالية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فؤاد حسين، ويتوقع أن يلتقي مع رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.

وكان الوفد الوزاري الكوردي قد وصل بغداد في وقت سابق من اليوم وعقد اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير الكهرباء لؤي الخطيب.

واتفقت أوبك مؤخراً على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط – يعادل نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي – لدعم أسعار الخام في خضم جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر إلى أن التخفيضات الفعلية قد تصل إلى 20 بالمئة.

وخفّضت إجراءات مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد الطلب على الوقود ودفعت أسعار النفط للتدهور، مما يضغط على ميزانيات منتجي الخام ويعصف بصناعة النفط الصخري الأمريكية، الأكثر انكشافاً على مخاطر تدني الأسعار بسبب تكاليفها الأعلى.