نتائج إجتماع الرئيس البارزاني مع وزير الطاقة الأمريكي

رووداو – أربيل/ أكد الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء، بأنه “نحن سعداء لأننا لمسنا بأن هناك خطوات جديدة وأجواء جديدة للعلاقة بين أربيل وبغداد، وهذا الامر يجعلنا متفائلين”.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده البارزاني، مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، حيث أكد بأنه “كانت فرصة جيدة للتحدث عن المواضيع التي تهم بلدنا، سواء كانت العلاقات بين أربيل وبغداد، أو عن علاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة الامريكية”.

وأضاف البارزاني، “نحن سعداء لأننا لمسنا بأن هناك خطوات جديدة وأجواء جديدة للعلاقات بين أربيل وبغداد، وهذا الامر يجعلنا متفائلين، وأكدنا ايضا خلال الاجتماع على حل جميع المشاكل العالقة عن طريق الحوار”.

من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، “محادثاتنا كانت مثمرة مع الرئيس البارزاني، وأشكره على كرم الضيافة”.

وأضاف، “أن قوات البيشمركة سجلت انتصاراً عظيماً على تنظيم داعش، وقد كانوا عوناً لنا في دحرهم، فبضل التضحيات التي قدموها، يعيش المواطنون اليوم بسلام وأمان، واليوم نحن نشهد استقراراً أكثر في جميع انحاء الإقليم”.

وتابع، “أن هذا الاستقرار يشجعنا للإستثمار في إقليم كوردستان”، مبيناً “الطرفان يمتلكان كمية كبيرة من الموارد الطبيعية، فخلال إجتماعي مع سيادة الرئيس بحثنا وأجرينا مقارنة بين مدينة تكساس وإقليم كوردستان، لأنه توجد هناك امور مشتركة بينهما،وارى انه يجب الإستفادة من هذه الفرصة، لتحقيق مستقبل أفضل”.