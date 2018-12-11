نتائج إجتماع الديمقراطي الكوردستاني مع الإتحاد الوطني

رووداو – أربيل/ إجتمع أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني و الإتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، في مدينة اربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وتم الإتفاق على عدة نقاط مهمة.

وجاء في البيان الصادر عن الإجتماع، والذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن الجانبان “اتفقا على تنظيم افضل العلاقات الثنائية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، على ان تكون على مستوى المرحلة من الناحية السياسية والاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية، بشكل تدعم بها حكومة اقليم كوردستان وبقوة”.

وأضاف البيان، بأنه “اتفق الجانبان أيضاً على “العمل المشترك من اجل حل المشاكل بين حكومة الاقليم والحكومة الفدرالية على جميع الأصعدة وكسر الجمود نحو التقدم في حل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها وجميع المسائل التي لا يزال عليها الخلاف سائراً”.

مبيناً، “وتم الإتفاق على وضع لجنة للتحضير لمشروع تنظيم العلاقات بشكل عام للحفاظ على وجود موقف مشترك حول الية التعامل بشان العراق وداخل اقليم كوردستان ومحيطه، مع الاخذ بعين الاعتبار الاحداث والتطورات التي تحدث”.

وأردف البيان، بأنه تم الإتفاق ايضاً على “دعم اللجنة الخاصة بتشكيل الكابينة الجديدة من اجل تأمين الاستقرار والحكم على اساس القانون ومشاركة جميع تلك الاحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة”.