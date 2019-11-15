نافياً وجود كوردستان سوريا من الاساس .. بشار الاسد : شمال سوريا عربية !

قال اذا كان هناك من يجب ان يطالب بالفيدرالية في شمال سوريا فهم العرب

نفى الرئيس السوري بشار الاسد وجود غرب كوردستان (كوردستان سوريا) اساساً ، قائلاً ان هذه المنطقة (شمال وشرق سوريا) عربية ، وفيما قال ان الوجود الكوردي في سورية يعود لـ”عقود” ولا توجد مشاكل معهم ، أردف بالقول ان هناك مجموعات متطرفة بالمعنى السياسي ، هي التي تطرح طروحات أقرب إلى الانفصال، البعض منها يتعلق بالفيدرالية والحكم الذاتي المرتبط بالكورد .

شمال شرق البلاد في أغلبيتها عربية

الأسد قال في حوار مع قناة روسيا (24) ووكالة روسيا سيفودني تابعته (باسنيوز) ، أنه بالنسبة للحديث عن القوات الكوردية “هناك سوء استخدام لهذا المصطلح وأيضاً هو تسويق غربي لكي يعطي الصورة بأن القوات الموجودة هي قوات كوردية وبأن هذه المنطقة هي منطقة كوردية ” . مضيفاً ” أولاً أريد أن أوضح أن هذه المنطقة في الشمال والشمال الشرقي من سوريا هي منطقة في أغلبيتها عربية، أكثر من سبعين بالمئة من سكانها هم من العرب وليس العكس” وفق قوله .

وتابع “حتى المجموعات التي تقاتل هناك هي خليط من الكورد وغيرهم ، ولكن الأمريكي قام بدعم المجموعات الكوردية وجعل القيادة لها لكي يعطي الصورة بأن هذه المنطقة كوردية ولكي يخلق صراعاً كوردياً مع المجموعات الأخرى في سوريا” .

وأشار رئيس النظام السوري إلى أن ” التواصل مع الكورد (في اشارة على مايبدو الى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) فهو مستمر، لم ينقطع خلال الحرب بالرغم من معرفتنا أن بعض هذه المجموعات تتعامل مع الأمريكي وتُقاد من قِبَله ” ، وتابع “هذه المجموعات البعض منها كورد والبعض منها عرب وربما آخرون تعمل بإمرة الأمريكيين، هذه المجموعات التي نتحاور معها بشكل مستمر”.

الكورد موجودون منذ عقود

وأشار الرئيس السوري الى أن “موضوع المشاكل هو مع جزء من الكورد”، مردفاً ” أؤكد مرة أخرى أن معظم الكورد موجودون في سورية منذ عقود ولا توجد مشاكل.. هناك مجموعات متطرفة، متطرفة بالمعنى السياسي، هي التي تطرح طروحات أقرب إلى الانفصال، البعض منها يتعلق بالفيدرالية والحكم الذاتي المرتبط بالكورد ” ، وفي اشارة الى غرب كوردستان(كوردستان سوريا) قال الاسد ” هذه المنطقة عربية فإذا كان هناك من يريد أن يتحدث عن الفيدرالية فهم العرب لأنهم هم الأغلبية، هذا الكلام بديهي في مثل هذه الحالة”.

وتابع ، يختلف الوضع عن شمال العراق (في إشارة إلى إقليم كوردستان) ويختلف عن جنوب شرق تركيا في إشارة إلى (شمال كوردستان ” كوردستان تركيا”)، لا توجد أغلبية كوردية في هذه المنطقة.

الحقوق الثقافية للكورد

أما بالنسبة للحقوق الثقافية وغيرها للكورد ، فقال الرئيس السوري ، ان الارمن في سوريا لديهم حقوق ثقافية كاملة، متسائلاً لماذا نعطي الحقوق الثقافية لشريحة ولا نعطيها لشريحة أخرى؟ (في اشارة الى الكورد) ، ورد بالقول ” لسبب بسيط لأن هذه المجموعة طرحت طروحات انفصالية ونحن لن نوافق لا اليوم ولا غداً، لا كدولة ولا كشعب، على أي طرح انفصالي. هذه هي المشكلة ” .

ومضى بالقول ” أي حرب تغيّر الكثير في المجتمع ولكن الحرب لا تعني تقسيم البلد ولا تعني الذهاب باتجاه الانفصال ” كما قال . مشدداً ” أي شيء انفصالي لن نقبل به على الإطلاق ولا في أي ظرف من الظروف”.

تجدر الاشارة الى ان حديث الاسد هذا ، يأتي على الرغم من ان حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الذي يشرف على الادارة الذاتية الكوردية في غرب كوردستان لم يطالب بالاستقلال عن سوريا ويردد باستمرار التزامه بوحدة الاراضي السورية .

الحوار مع الوحدات الكوردية

وقال الأسد : ” الآن هناك حوار بعد عودة الجيش السوري من أجل إقناعهم بأن الاستقرار يحصل عندما نلتزم كلنا بالدستور السوري ” ، مضيفاً ، أن الجيش السوري عندما يعود تعود معه المؤسسات السورية. لافتاً الى انه “حصل تقدم مؤخراً بعد الغزو التركي بهذا الاتجاه”.

مشيراً الى ان ” روسيا تلعب دوراً مهماً في هذا الموضوع “.

الوحدات الكوردية ليست وحدها قاتلت داعش

وبيّن الرئيس السوري أن الكثير من السوريين قاتلوا دفاعاً عن قراهم ليس فقط في تلك المنطقة (شمال سوريا) ، في أي منطقة. قائلاً “ليس من العدل أن نتحدث عن شريحة واحدة في سورية، كل الشرائح السورية دافعت عن وطنها “. مضيفاً ” أنا لا أضع هذا الدفاع في الإطار السياسي، وإلا فإنه يعني أننا نعطي شهادة حسن سلوك لأمريكا ، وأن القوى التي تدعمها أمريكا كانت تقاتل داعش “.

وتابع “يجب أن نميّز بين المواطنين الذين دافعوا عن قراهم وحققوا نتائج حقيقية وقتلوا الكثير من أولئك الإرهابيين، وقضوا عليهم، وبين الأجندة السياسية التي هي أجندة مرتبطة بأمريكا، فإذاً علينا أن نكون دقيقين”.

تركيا تريد المجيء بالمسلحين الإرهابيين إلى شرق الفرات

الأسد مضى بالقول ، ان حديث تركيا عن إعادة ثلاثة ملايين لاجئ سوري إلى منطقة شرق الفرات .. عنوان إنساني . الهدف منه الخداع . معتبراً انه حتى لو أرادوا ذلك (الاتراك) ، فإنه غير ممكن ، قائلاً أن هذا يعني خلق صراع بين أصحاب الأرض ، مع القادمين الجدد.

لافتاً الى ان ذلك ” يعني خلق صراع على أسس عرقية “.

تنفيذ الاتفاق الروسي التركي

وقال الأسد ، لا بد من تطبيق الاتفاق الروسي – التركي فيما يخص انسحاب ماسماها المجموعات المسلحة (في اشارة الى قوات سوريا الديمقراطية) ، قائلاً ” كما قلت هي مزيج من الكورد والعرب ولكن قياداتها كوردية، لا بد من انسحابها لأنها أعطت الذريعة للتركي لكي يبدأ بتنفيذ المخطط الذي يحلم به منذ بدايات الحرب، فلا بد من انسحابها لمسافة 30 كم. أما فيما يتعلق بالتطبيق فهم أعلنوا أنهم سيطبقونه، طُبّق في بعض المناطق، ولكن لم يُطبّق بشكل كامل، هذا متوقع”.

وقال بأن ” هناك تعاون الآن بيننا وبين روسيا من أجل تطبيق هذا الاتفاق بشكل كامل، وبعد أن يُطبّق لا بد أن نقول للأتراك: هيا ابدؤوا بالانسحاب”.

انضمام الوحدات الكوردية إلى الجيش السوري

الرئيس السوري قال ” منذ بداية المصالحات في عام 2013، سرنا بمبدأ أن كل من يُسلّم سلاحه، يحصل على عفو كامل ويصبح مواطناً كأي مواطن ويمكن له أن ينضم إلى الجيش العربي السوري” .

وأضاف “بعد الاتفاق الروسي – التركي، أعلنت وزارة الدفاع عن استعدادها لاستيعاب أولئك المقاتلين في صفوف الجيش العربي السوري بخطط مختلفة قد تتناسب مع تلك المنطقة ، ولكن الرد الذي أتى فُهم بشكل رسمي هو أنهم غير مستعدين للانضمام حالياً للجيش العربي السوري وهم مصرّون على الاحتفاظ بسلاحهم في تلك المناطق”.

الدور الروسي في الحوار مع الوحدات الكوردية

وتابع ” في إطار التعاون السوري – الروسي، نحن نعمل الآن على إقناع هؤلاء بأن الانضمام للجيش العربي السوري وقتال الغازي التركي، ضمن صفوف الجيش العربي السوري، هو المكان الصحيح والسليم لاستعادة الأراضي التي تسبب هؤلاء بخسارتها في الشمال السوري، أيضاً علينا أن نبقى نحاول لنرى خلال الأسابيع المقبلة كيف تسير الأمور”.

تعليم الاطفال الكورد بلغتهم

ولفت الأسد إلى أن وزارة التربية أعلنت مباشرةً بعد الغزو التركي، عن قبول دمج الطلاب الذين درسوا المنهاج الكوردي في المنهاج الوطني في المراحل ما بعد الابتدائية أي الاعدادية. هذا حل عملي لهذه النقطة ، قائلاً ” هذا شيء طبيعي والا كيف نطلب من هؤلاء الطلاب أو الشباب اليافعين أن يندمجوا بالوطن وهم معزولون أو غير مقبولين في المنهاج الوطني”.